L’Italia si presenta alla Final Eight di Coppa Davis forte delle tre “Insalatiere” consecutive conquistate: 2023, 2024 e 2025. Come lo scorso anno, la Nazionale di Filippo Volandri sarà priva della propria punta di diamante, Jannik Sinner. Ciononostante, l’Italia rimane una delle squadre più accreditate per il successo finale. L’esordio, almeno sulla carta, non dovrebbe essere dei più complicati: gli Azzurri affronteranno la Corea del Sud.

La qualificazione di diritto

L’Italia arriva a Bologna senza un vero percorso di avvicinamento. Difatti, in quanto Paese ospitante, è qualificata di diritto alla Final Eight, a differenza degli altri 7 Paesi, che sono transitati per due turni di qualificazione giocati rispettivamente a febbraio e settembre.

Curiosamente l’Italia, essendo sia campione in carica che Paese ospitante, ha liberato un posto al secondo turno di qualificazioni, dove è avanzata di diritto la Spagna in qualità di finalista dell’edizione 2025. Il regolamento, infatti, prevede che i campioni in carica non siano qualificati di diritto, ma entrino in gioco direttamente al secondo turno di qualificazioni, mentre il Paese ospitante vada di diritto alle Final Eight.

Il pronostico

Italia – Corea del Sud vede il pronostico pendere sicuramente dalla parte della squadra di Volandri, ma gli asiatici non sono da sottovalutare. I loro migliori singolaristi, Soonwoo Kwon e Hyeon Chung, sono due ex Top 100. Chung toccò la 19esima posizione mondiale nel 2018, prima che gli infortuni ne compromettessero la carriera. Vero anello debole è il doppio, che non è paragonabile per blasone e ranking a quello di cui potranno disporre gli azzurri, seppur privi della premiata ditta Bolelli/Vavassori. Tuttavia, il tie va pur sempre giocato e vinto; la Corea potrebbe rivelarsi un avversario più insidioso del previsto.

Tra Italia e Corea del Sud esistono tre precedenti in Coppa Davis, tutti tinte azzurre:

1981 – Play-off World Group: Sanremo, Tennis Club Solaro, 2-4 ottobre, terra battuta: Italia b. Corea del Sud 4-1

Italia b. Corea del Sud 4-1 1987 – Play-off World Group: Seoul (Kor), Stadio Nazionale Olympic Park, 24-28 luglio, cemento: Italia b. Corea del Sud 3-2

Italia b. Corea del Sud 3-2 2020 – Qualifiers: Cagliari, TC Cagliari, 6-7 febbraio 2020, terra battuta: Italia b. Corea del Sud 4-0

La squadra e il Capitano

Flavio Cobolli: in assenza di Sinner, sarà il tennista romano a rappresentare la punta della squadra azzurra. Attuale numero 6 del mondo, finalista del Roland Garros 2026, vincitore di 3 titoli nel circuito maggiore (ATP 250 di Bucarest 2025, ATP 500 di Amburgo 2025, ATP 500 di Acapulco 2026). Cobolli è reduce da un deludente percorso alle ATP Finals 2026, dove ha rimediato tre sconfitte in altrettante partite, e vorrà certamente riscattarsi. Lottatore per caratteristiche, come ampiamente dimostrato nella semifinale del 2025 quando annullo 7 match point a Zizou Bergs per poi vincere e chiudere il tie 2-0. Pronto ad esaltarsi davanti al pubblico di casa, a condizione che l’infortunio muscolare rimediato durante l’ATP 500 di Vienna sia pienamente smaltito. 4-1 il suo score con la maglia azzurra

Lorenzo Musetti: ex numero 5 del mondo, reduce da una stagione costellata da infortuni e tanti alti e bassi. Torna in Coppa Davis per la prima volta dal 2024. Anch’egli detiene tre titoli nel circuito maggiore: ATP 500 di Amburgo 2022, ATP 250 di Napoli 20222, ATP 250 di Lione 2026. Semifinalista al Roland Garros (2025) e a Wimbledon (2024), nonché medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Qualora le condizioni fisiche lo assistessero, poche altre squadre potrebbero vantare un secondo singolarista del livello di Musetti. Ha dimostrato di poter giocare al livello dei primi della classe tra la primavera del 2025 e il gennaio 2026, prima che troppi guai fisici rendessero la sua annata un’autentica corsa ad ostacoli. Non ha ancora trovato un grande feeling con la Davis, dove ha vinto 3 partite e ne ha perse 7 tra singolare e doppio.

Luciano Darderi: attuale numero 21 della classifica mondiale, con best ranking al numero 16, detentore di 5 titoli ATP ed esordiente in Coppa Davis. Nel 2026 ha conquistato gli ottavi di finale dell’Australian Open e dello US Open per la prima volta in carriera, dimostrando una buona crescita sul cemento. Sulla sua superficie preferita, la terra rossa, si è aggiudicato l’ATP 250 di Santiago del Cile nel mese di marzo. Altro grande lottatore, sebbene più umorale rispetto a Cobolli, Darderi vorrà sudare la maglia azzurra qualora fosse chiamato in causa.

Matteo Berrettini: il romano è l’anima della squadra, prezioso come uomo spogliatoio oltre che per valori tecnici. Finalista di Wimbledon 2021, vincitore di 10 titoli ATP, delle Coppe Davis 2024 e 2025, nonché ex numero 6 del mondo. Il classe 1996 è stato chiamato all’ultimo da Volandri, che lo ha preferito al doppista Simone Bolelli. Quando chiamato in causa in Coppa Davis, Berrettini difficilmente ha deluso le attese: 14-4 il suo score tra singolare e doppio.

Andrea Vavassori: vincitore delle edizioni 2023 e 2024 della Davis e di 18 titoli in doppio nel circuito ATP. Non ha mai vinto uno slam nel doppio maschile, ma assieme a Sara Errani ha trionfato due volte al Roland Garros (2025, 2026) e allo US Open (2024, 2025). Solo tre partite in Davis per lui con un unico successo nel 2024 quando, assieme a Simone Bolelli, risultò decisivo per la vittoria sul Belgio nella seconda partita del round robin. Non sarà in coppia con Bolelli, ma rimane una risorsa preziosa per il doppio.

Capitano: Filippo Volandri

Da tennista: 17 partite da giocatore per la Nazionale, con 10 successi, ex numero 25 del mondo e vincitore di due titoli ATP in singolare. Il livornese nel 2021 è subentrato a Corrado Barazzutti come allenatore della squadra italiana di Coppa Davis, riuscendo a riportare “l’Insalatiera” in Italia nel 2023. Un successo storico, arrivato 47 anni dopo il primo successo del 1976. Sotto la guida di Volandri, la Nazionale ha vinto anche le edizioni del 2024 e del 2025, quando giocò senza Sinner e Musetti, portando a 4 il totale dei successi ottenuti in Davis.