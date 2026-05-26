Sinner, 73 settimane da numero 1 ATP: Top 10 vicina, quota 100 nel mirino

Lunedì 25 maggio 2026, Jannik Sinner ha cominciato la sua 73esima settimana da numero 1 del mondo ATP superando Stefan Edberg, fermo a 72. Per l’altoatesino — che ora occupa l’undicesima posizione nella classifica dei tennisti con più settimane in cima al ranking —, l’ingresso in Top 10 è a un passo. L’accesso nei migliori dieci è già garantito per il prossimo 13 luglio, quando il quattro volte campione Slam supererà le 80 settimane di Lleyton Hewitt, a prescindere dall’esito del Roland Garros o di Wimbledon. L’infortunio di Alcaraz ha permesso a Jannik la garanzia di un primato del mondo che perdurerà fino a fine US Open, avvicinandosi sempre di più a quota 100, attualmente detenuta da Andre Agassi (101). Se l’azzurro dovesse chiudere la stagione in vetta, allora il sorpasso sullo statunitense sarebbe possibile nel mese di dicembre.