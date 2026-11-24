L’intervento al ginocchio destro apre per Jannik Sinner un periodo lontano dai campi che potrebbe avere ripercussioni importanti anche sulla classifica mondiale. Le prime stime parlano di tre-quattro mesi di stop, ma è ancora presto per individuare con certezza una data per il ritorno alle competizioni: marzo e aprile restano le ipotesi sul tavolo, senza escludere un’assenza più lunga. Nel frattempo, il conto dei punti da difendere è già significativo: l’azzurro rischia di lasciarne per strada fino a 5.900 prima del Roland Garros 2027.

I primi 900 punti tra Australian Open e Doha

Le prime rinunce riguarderanno inevitabilmente l’Australian Open, in programma dal 17 al 31 gennaio, e il torneo di Doha, previsto dal 15 al 21 febbraio. Nel 2026 Sinner aveva raggiunto le semifinali a Melbourne, raccogliendo 800 punti, e i quarti di finale in Qatar, aggiungendone altri 100. In caso di assenza, ormai certa, da entrambi gli appuntamenti, il totale dei punti persi sarebbe di 900.

Il possibile rientro tra marzo e aprile

Se i tempi di recupero dovessero effettivamente aggirarsi intorno ai tre-quattro mesi, il ritorno di Sinner potrebbe coincidere con la parte centrale della stagione, tra i Masters 1000 americani e l’inizio della tournée europea sulla terra. Il primo appuntamento utile sarebbe Indian Wells (3-14 marzo), seguito da Miami (17-28 marzo). Nel 2026 l’azzurro aveva conquistato entrambi i tornei, realizzando il Sunshine Double e ottenendo complessivamente 2.000 punti. Un rientro in California gli consentirebbe di provare a difendere il primo titolo, mentre un ritorno direttamente in Florida comporterebbe la rinuncia anche ai 1.000 punti di Indian Wells. Se invece lo stop dovesse prolungarsi fino ad aprile, le occasioni successive sarebbero Monte-Carlo (4-11 aprile), Madrid (21 aprile-2 maggio) e gli Internazionali d’Italia (5-16 maggio). Anche in questo caso il conto sarebbe particolarmente pesante: Sinner aveva vinto tutti e tre gli appuntamenti nel 2026, conquistando altri 3.000 punti. Un debutto a Monte-Carlo comporterebbe quindi una perdita complessiva di 2.900 punti, che salirebbero a 3.900 in caso di rientro a Madrid e a 4.900 con un ritorno direttamente a Roma.

L’ipotesi di un rientro al Roland Garros

Lo scenario più pesante sarebbe quello di un ritorno direttamente al Roland Garros, in programma dal 23 maggio al 6 giugno. In questo caso Sinner non potrebbe difendere i punti conquistati nei tornei precedenti: il totale arriverebbe a 5.900, considerando anche i 50 punti ottenuti a Parigi nel 2026, che scadrebbero dopo l’edizione 2027.

Si tratta naturalmente di proiezioni ipotetiche, legate a tempi di recupero che dovranno essere verificati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. La priorità per Sinner sarà tornare nelle migliori condizioni fisiche, senza forzare le tappe. Il ranking potrebbe così subire un ridimensionamento importante, ma la stagione dell’azzurro, almeno nella sua prima parte, potrebbe essere soprattutto una rincorsa al pieno recupero.

Punti da difendere nel 2027

Australian Open 800

Doha 100

Indian Wells 1.000

Miami 1.000

Monte-Carlo 1.000

Madrid 1.000

Roma 1.000