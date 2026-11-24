A margine della presentazione della Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo 2025 presso lo Stadio Olimpico, il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Luciano Buonfiglio ha parlato di Jannik Sinner. Il 74enne napoletano è intervenuto a proposito della decisione da parte del campione azzurro, fermo dal 12 luglio, di operarsi al ginocchio dopo mesi di terapia conservativa. “Gli facciamo un applauso tutto quanti, mi dispiace solo che siano passati tanti mesi per arrivare a questa decisione. Il carattere di Jannik lo conosciamo tutti, anche la sua determinazione e la sua attenzione al dettagli. Lui è molto giovane e mi auguro vada bene il suo recupero, ho avuto l’onore di premiarlo ed è un piacere parlare con lui. È un’eccezione e un esempio che stimola l’attenzione dei ragazzi attraverso la vittoria e il comportamenti”.

Le parole di Abodi

Anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha commentato la questione Sinner, schierandosi totalmente dalla parte del 5 volte campione Slam. “Operazione tardiva? Il team e la famiglia hanno fatto la scelta più giusta secondo loro. Gli auguriamo il meglio, è un patrimonio nazionale e simbolo di una gioventù positiva. È la metafora della vita e dello sport: capita a tutti avere incidenti, Sinner manca e c’è la nostalgia di Sinner. La sua presenza in campo sembrava rassicurante e c’è un entusiasmo che ci deve portare ad apprezzarlo ma ci deve spingere a fare un salto di qualità senza di lui. Dobbiamo stargli vicino e fargli sentire il nostro affetto e la nostra vicinanza”.