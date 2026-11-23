Vincitore di 5 titoli ATP, ex numero 10 del mondo e semifinalista dell’Australian Open 2019, Lucas Pouille ha annunciato l’intenzione di tornare a giocare a livello professionistico nel 2027. Dopo uno stop causato da una depressione nervosa nel 2022, il francese aveva subito una rottura completa del tendine d’Achille del piede destro nel 2025. Infortunio che lo aveva portato a smettere con il tennis giocato e a concentrarsi sul ruolo di allenatore di Arthur Rinderknech.

Proprio durante le sessioni di allenamento con il connazionale, il francese ha ritrovato la gioia di giocare a tennis. “Finalmente non ho più dolori, ero arrivato a un punto in cui per colpire un dritto sentivo un dolore paragonabile a 7 su 10″, ha raccontato Pouille a Tennis Actu. Prima del ritiro, infatti, il classe ’94 aveva subito altri infortuni, tra cui uno al polso.

Il rientro alle competizioni

L’intento del francese è tornare a competere con continuità: “Non voglio rientrare nel Tour per tre mesi e poi dire addio, voglio fare le cose con estrema serietà ed ambizione“. Pouille ha proseguito nella spiegazione: “Probabilmente si tratta della sfida più grande della mia carriera, ma non voglio che finisca così”. Il piano prevede un rientro graduale, con i primi tornei nel mese di marzo: “A gennaio sicuramente non giocherò alcun torneo. Non credo nemmeno a febbraio, anche se non lo escludo completamente: eventualmente sarebbe proprio alla fine del mese. L’obiettivo è ripartire a marzo, che sia all’inizio o nella seconda metà del mese”.

La risalita di Pouille dovrebbe partire dal circuito cadetto: “All’inizio partirò necessariamente dai Challenger. Poi cercherò di utilizzare il ranking protetto, alternandolo alle wild card ricevute nei tornei”. Difatti, il francese potrà beneficiare del ranking protetto. Si tratta del meccanismo che consente a quei giocatori che rimangano fermi per almeno 6 mesi causa infortunio di accedere comunque ai tornei, sfruttando la media in classifica dei primi tre mesi successivi all’ultimo torneo disputato. Pouille ha spiegato: “Mi piacerebbe utilizzare il ranking protetto almeno in un torneo del Grande Slam“.