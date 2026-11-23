Le entry list e i partecipanti dei sei tornei Atp Challenger della Settimana 50 (14-20 dicembre 2026). Eccoci, l’ultima settimana di tornei anche per il circuito Challenger quando si è ormai alla metà di dicembre. Poi quattordici giorni di stop e si riprenderà con i primi tornei dell’anno nuovo. Ma intanto, quattro appuntamenti per chiudere i conti con il 2026. E non poteva mancare anche un appuntamento in Italia con l’ennesimo torneo da ospitare, questa volta a Guanzate. Di seguito tutte le entry list dei sei Atp Challenger in programma la cinquantesima settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 50 (14-20 DICEMBRE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 GUANZATE
Travaglia,Stefano ITA 187
Bertola,Remy SUI 221
Maestrelli,Francesco ITA 233
Rincon,Daniel ESP 235
PR Debru,Gabriel FRA 239
Stricker,Dominic SUI 262
Gadamauri,Buvaysar BEL 271
Gray,Alastair GBR 286
Kravchenko,Georgii UKR 292
Broska,Florian GER 305
Caniato,Carlo Alberto ITA 308
Forti,Francesco ITA 320
Sanchez Quilez,Alejo ESP 321
Gulin,Svyatoslav 370
Martin Manzano,Juan Cruz ITA 395
Loge,Jack BEL 405
Almazan Valiente,Izan ESP 410
Marrero Curbelo,Ivan ESP 412
Grenier,Hugo FRA 421
Willwerth,Benjamin USA JR 19
Basile,Pierluigi ITA NG 497
ALTERNATES
PR 1 Kingsley,Cannon (1) USA 424
2 Krutykh,Oleksii (1) UKR 431
3 Blancaneaux,Geoffrey (1) FRA 442
4 Wessels,Louis (1) GER 444
5 Bailly,Gilles Arnaud (1) BEL 446
6 Tabacco,Fausto (1) ITA 450
7 Ursu,Vadym (1) UKR 456
8 Marmousez,Lilian (1) FRA 462
9 Miyoshi,Kenta (1) JPN 468
10 Binda,Alexander (2) ITA 477
11 Siniakov,Daniel (1) CZE 491
12 Basile,Pierluigi (1) ITA 497
13 Oetzbach,Adrian (1) GER 498
14 Ghibaudo,Antoine (1) FRA 501
15 Hurrion,Millen (1) GBR 506
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 BLUMENAU
Mena,Facundo ARG 207
Gomez,Federico Agustin ARG 228
Roca Batalla,Oriol ESP 275
Aguilar Cardozo,Joaquin URU 297
Boscardin Dias,Pedro BRA 309
Marcondes,Igor BRA 327
Villanueva,Gonzalo ARG 329
Kicker,Nicolas ARG 350
Estevez,Juan ARG 364
Damas,Miguel ESP 369
Ratti,Lucio ARG 404
Ribeiro,Eduardo BRA 408
Casanova,Hernan ARG 432
Saraiva Dos Santos,Paulo Andre BRA 439
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 445
Popko,Dmitry KAZ 483
Orlov,Vladyslav UKR 503
Rodriguez,Lorenzo Joaquin ARG 527
Guillen Meza,Alvaro ECU 537
Zeitune,Maximo ARG 538
Domingues,Joao POR 551
ALTERNATES
1 Cigarran,Thiago (1) ARG 583
2 Barranco Cosano,Javier (1) ESP 625
3 Huertas del Pino,Conner (1) PER 631
4 Fernandez,Bruno (1) BRA 666
5 Ribero,Franco (1) ARG 682
6 De La Fuente,Santiago (1) ARG 688
7 Zanellato,Nicolas (1) BRA 691
8 Coria,Federico (1) ARG 701
9 Dutra da Silva,Daniel (1) BRA 712
10 Leite,Wilson (1) BRA 718
11 Gagliardo,Lorenzo (1) ITA 779
12 Tosetto,Rafael (1) BRA 782
13 Pagotto,Victor (1) BRA 791
14 Oliveira,Nicolas (1) BRA 799
15 Malla,Bastian (1) CHI 803
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 LA PAZ
Aboian,Valerio ARG 272
Ficovich,Juan Pablo ARG 339
Ambrogi,Luciano Emanuel ARG 360
Chepelev,Andrey 374
Agamenone,Franco ITA 378
Baris,Ozan USA 388
Ayeni,Alafia USA 407
Alves,Mateus BRA 425
Magadan,Alan MEX 451
Hernandez,Alex MEX 467
Dellien,Murkel BOL 476
Monzon,Ignacio ARG 547
Alvarez,Luis Carlos MEX 562
Andrade Da Silva,Lucas BRA 574
Gomez,Juan Sebastian COL 587
Turcanu,Radu David ROU 628
Heredia,Samuel COL 630
Osorio,Juan Sebastian COL 633
Mckennon,Maxwell USA 643
Chopra,Keshav USA 649
Fancutt,Thomas AUS 654
ALTERNATES
1 Fernandez,Bruno (2) BRA 666
2 Haita,Stefan Horia (1) ROU 674
3 Claverie,Lorenzo (1) ITA 692
4 Covato,Matteo (1) ITA 700
5 Flores,Jesse (1) CRC 738
6 Farjat,Tomas (1) ARG 758
7 Gagliardo,Lorenzo (2) ITA 779
8 Dickerson,Ryan (1) USA 813
9 Tenti,Fermin (2) ARG 833
10 Bruna,Nicolas (1) CHI 897
11 Ganesan,Adhithya (1) USA 917
12 Tsitsipas,Pavlos (1) GRE 981
13 Brown,Preston (1) USA 1015
14 George,Benjamin Thomas (1) CAN 1017
15 Scramin Do Lago,Joao Vitor (1) BRA 1060
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 NONTHABURI
Harris,Billy GBR 167
Dellavedova,Matthew AUS 224
Sharipov,Marat 229
Bax,Florent FRA 291
McCabe,James AUS 306
Matsuoka,Hayato JPN 338
Kachmazov,Alibek 343
Samrej,Kasidit THA 352
Delaney,Jake AUS 353
Strombachs,Robert LAT 355
Demin,Yaroslav 359
Singh,Karan IND 363
Santillan,Akira JPN 367
Milic,Ognjen SRB 371
Cui,Jie CHN 372
Johnson,Spencer USA 406
Moriya,Hiroki JPN 413
Leong,Mitsuki Wei Kang MAS 420
Ellis,Blake AUS 424
Tu,Li AUS 430
Boogaard,Thijs NED JR 6
ALTERNATES
1 Castelnuovo,Luca (1) SUI 433
2 Prihodko,Oleg (1) MKD 443
3 Boogaard,Thijs (1) NED 453
4 Trotter,James (1) JPN 454
5 Bouzige,Moerani (1) AUS 461
6 Jones,Maximus (1) THA 474
7 Binda,Alexander (1) ITA 477
8 Vales,Amit (1) ISR 479
9 Saitoh,Keisuke (1) JPN 485
10 Milev,Yanaki (1) BUL 526
11 Sach,Tai (1) AUS 552
12 Delage,Pierre (1) FRA 566
13 Honda,Naoya (1) JPN 567
14 Palan,Dominik (1) CZE 584
15 Hoole,Casey (1) AUS 595