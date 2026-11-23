Harri Heliovaara e Henry Patten formavano una delle coppie più riconoscibili e forti del circuito di doppio, tanto da aver raggiunto la prima posizione nel ranking nel corso del 2026. Il sodalizio, però, è destinato ad interrompersi. Con un annuncio a sorpresa, infatti, il finlandese e il britannico hanno comunicato che dal 2027 non giocheranno più insieme. Stando a quanto riportato da Heliovaara sul proprio blog, la decisione sarebbe stata presa in maniera unilaterale da Patten.

L’amarezza di Heliovaara

“Henry mi ha comunicato, completamente a sorpresa, di aver cambiato idea in vista del prossimo anno – ha scritto il classe ’89 -. Senza entrare troppo nei dettagli, il messaggio era chiaro: il prossimo anno non voleva più giocare insieme a me, nonostante fosse ciò che avevamo concordato durante l’autunno”. Patten e Heliovaara, pochi giorni prima, alla Inapli Arena di Torino, avevano sollevato il trofeo destinato alla coppia capace di concludere l’anno al numero 1.

Insieme hanno vinto 13 titoli, tra cui due edizioni di Wimbledon (2024, 2026) e l’Australian Open 2025, oltre alle ATP Finals 2025. Patten proseguirà la propria carriera assieme a Neal Skupski, circostanza che porta alla rottura anche della coppia Skupski/Harrison, vincitori dell’Australian Open e dello US Open 2026. Heliovaara, invece, avrà in Jualian Cash il proprio compagno per il 2027. Cash vinse Wimbledon 2025 assieme a Lloyd Glasspool. Quest’ultimo, a sua volta, pronto per una nuova sfida in coppia con Christian Harrison.

Heliovaara ha concluso cercando il lato positivo della vicenda: “Con il senno di poi, questo cambiamento potrebbe essere esattamente ciò di cui avevo bisogno per gli ultimi anni della mia carriera: una nuova occasione per mettermi completamente in gioco, una spinta motivazionale e il desiderio di continuare a migliorare”.

Non solo Heliovaara/Patten: effetto domino nel doppio

Nel 2027 il doppio è dunque destinato a cambiare notevolmente volto, vista anche la separazione di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il bolognese, infatti, giocherà insieme a Manuel Guinard, mente il piemontese si unirà a Marcelo Arevalo. Il tennista salvadoregno abbandona a sua volta Mate Pavic. Stessa sorte per Krawietz/Puetz, alla luce del ritiro del secondo. Proprio Krawietz dovrebbe completare il mosaico del doppio assieme a Pavic.