Ci siamo quasi, la nazionale italiana di Coppa Davis si è presentata al completo alla conferenza stampa della vigilia delle Final Eight di Bologna. Filippo Volandri e i cinque convocati, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori, hanno incontrato i giornalisti a un giorno dall’inizio della fase finale e a due dall’esordio degli azzurri, in programma mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Tra i temi affrontati dal capitano, il cambio nei convocati tra Simone Bolelli e Berrettini e il percorso che attende l’Italia nella difesa del titolo.

La separazione tra Bolelli e Vavassori

Volandri ha precisato: “Le pre-convocazioni vengono fatte per classifica, non ci sono inclusioni o esclusioni. Si rispetta un criterio che per me lascia il tempo che trova, salvo motivi straordinari non ci sono inclusioni o esclusioni”. Sulla decisione di lasciare fuoriBolelli, il capitano ha poi aggiunto: “La coppia ha deciso di separarsi e quando avviene non è più lo stesso”. Una scelta non semplice anche sul piano personale: “Non è stato facile per me dare la notizia a Simone con cui ho giocato da ragazzi. Abbiamo giocato insieme in Davis. Però ogni volta devo prendere una decisione per il bene della squadra”.

Berrettini e Musetti, la disponibilità verso la squadra

Per Matteo Berrettini, la convocazione è arrivata dopo le pre-convocazioni, ma il tennista era consapevole che la lista definitiva sarebbe stata comunicata più avanti. Ha spiegato: “Io sapevo che quando sono uscite le convocazioni sarei dovuto farmi trovare pronto, perché poi sapevo che le convocazioni ufficiali sarebbero arrivate un po’ più avanti. Per me è sempre un grande onore e piacere far parte di questa squadra. Da quando sono bambino giocare in Davis è il sogno più grande che la squadra possa avere”.

Anche Lorenzo Musetti ha ribadito la propria disponibilità, indipendentemente dal ruolo che gli verrà assegnato: “Per me essere parte della squadra significa tanto, come ho detto a Filippo c’è disponibilità a giocare, fare panchina, fare tifo: è sempre stata la priorità. Quando si viene qua si deve pensare alla squadra”. Il carrarino ha poi aggiunto: “Spero di aver la possibilità di giocare e riscattarmi come risultato personale in Davis. Anche se non dovessi entrare o vincere un match e la squadra alzasse il titolo sarei contento lo stesso”.

Cobolli e Darderi, l’entusiasmo per la Final 8

Per Flavio Cobolli, quella di Bologna è un’occasione per ritrovare la squadra dopo una settimana speciale alle ATP Finals di Torino, dove ha disputato il suo primo Masters. Ha raccontato: “Basta lacrime questa settimana. Per me a Torino è stata una settimana fantastica ed è stato bello giocare il primo Masters. Sono contento di essere tornato a Bologna, per me significa tutto la Davis, sono contento di essere qui con questi ragazzi. Adesso dobbiamo prendere fiducia”. Cobolli ha anche scherzato sulla presenza di Berrettini nel suo box durante le Finals: “La scorsa settimana ho avuto Matteo nel mio box e non abbiamo vinto un set, e spero vada meglio. Matteo è un amico ed è bello stare con lui”.

Luciano Darderi, alla sua prima convocazione, ha espresso la propria soddisfazione: “Sono molto contento di questa convocazione. Ci sono tanti giocatori forti in Italia e sono contento che sia arrivata. Siamo una bellissima squadra. Loro hanno vinto negli ultimi tre anni, siamo un team molto unito”.

L’esordio contro la Corea del Sud

L’Italia, guidata da Volandri, esordirà mercoledì 25 novembre alle ore 16 contro la Corea del Sud, nei quarti di finale alla BolognaFiere Arena. La selezione asiatica si presenta con Kwon Soonwoo, Chung Hyeon, Park Uisung, Hong Seongchan e Nam Jisung, sotto la guida del capitano Chung Jong-Sam.

Volandri ha richiamato l’attenzione sulla necessità di non sottovalutare nessun avversario: “Dalla sconfitta con il Canada abbiamo capito che dobbiamo sempre fare attenzione a ogni avversario”. Sull’importanza dell’esperienza e del sostegno del pubblico, il capitano ha concluso: “Tutto aiuta, l’esperienza aiuta e tutto può aiutarci. Siamo qui con giocatori diversi ma il nostro obiettivo è sempre lo stesso e siamo contenti di essere qui a difendere il titolo”.