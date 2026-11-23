Le condizioni di Jannik Sinner e il futuro delle ATP Finals in Italia: questi sono gli argomenti su cui si è soffermato Angelo Binaghi nell’intervista a Radio Rai Gr Parlamento. Il presidente della FITP è intervenuto nel corso della puntata numero 808 de La Politica nel Pallone, condotta da Emilio Mancuso, facendo il punto anche sul bilancio del torneo di Torino e sui prossimi impegni della Nazionale in Coppa Davis.

Sinner, la fiducia della Federazione nel suo team

Il presidente FITP ha precisato di non avere aggiornamenti ulteriori rispetto a quelli disponibili pubblicamente sulle condizioni di Sinner, assente alle ATP Finals per il problema fisico che lo ha costretto a rinunciare al torneo. Binaghi ha ribadito la fiducia nel gruppo di lavoro del numero uno italiano: “Non ho nessuna notizia in più di quelle che leggo sui giornali. Ma non c’è bisogno che io abbia notizia, non è influente che io conosca i particolari. Speriamo che questo ingiusto fastidio possa passare il più velocemente possibile. È un problema che Jannik non si merita, ci fidiamo completamente del team di Sinner che ha saputo sempre trovare le soluzioni migliori”.

Binaghi ha inoltre sottolineato la vicinanza della Federazione al giocatore e al suo staff, ricordando gli incontri avuti nel corso della settimana torinese: “Abbiamo dato piena disponibilità al giocatore e al suo team e siamo stati sempre presenti. Ci siamo visti questa settimana per la cena dell’Atp e per il premio Giulio Onesti, che è stato un motivo di grande gratificazione”.

Finals oltre il 2030, Binaghi: “Nessun obiettivo è precluso”

Lo sguardo si è poi spostato sul futuro delle ATP Finals e sulla possibilità che il torneo resti in Italia anche dopo la scadenza dell’attuale accordo. Per Binaghi, la prospettiva dipenderà dalla capacità di mantenere la collaborazione tra Federazione, Governo e realtà locali, un modello che ha già permesso al tennis italiano di raggiungere traguardi importanti: “Se si riesce a fare squadra nessun obiettivo è precluso al tennis italiano. Abbiamo dimostrato che non conta quante sono le chance in partenza, ma conta quanto siamo stati capaci di sognare e di organizzarci, coinvolgendo il governo e tutte le realità locali”.

Il pubblico protagonista delle ATP Finals 2026

Nel tracciare un bilancio dell’edizione appena conclusa, Binaghi ha individuato due grandi vincitori: “Uno è stato Carlos Alcaraz e l’altro è stato il pubblico e non era per niente scontato dato che mancava Sinner. Abbiamo avuto un pubblico di una correttezza esemplare che ha riempito gli spalti dal primo all’ultimo giorno. Il sold out è la conferma dello stato di salute del tennis italiano”.

I leoni in Davis

Tra gli appuntamenti che attendono il tennis italiano c’è anche la fase finale della Coppa Davis, con una strada particolarmente impegnativa verso un possibile quarto titolo consecutivo. Binaghi ha indicato nella Germania di Alexander Zverev e nella Spagna di Carlos Alcaraz e Rafael Jodar due avversarie di grande livello, senza però rinunciare alla fiducia nel gruppo azzurro: “Sarà molto difficile con la Germania e la Spagna, ma la Davis è un altro sport e conta soprattutto il cuore. Abbiamo una squadra di leoni, siamo detentori da tre anni e il gruppo è straordinario con giovani talenti e ragazzi di esperienza. Ce la metteremo tutta”.