La notizia dell’operazione alla quale Jannik Sinner dovrebbe sottoporsi per risolvere una volta per tutte il problema al ginocchio nella giornata di martedì 24 novembre è stata una scossa che si è sentita in ogni angolo del mondo del tennis. Alla vigilia delle Final Eight di Coppa Davis 2026 di Bologna (24-29 novembre), a due giorni dall’esordio dell’Italia contro la Corea del Sud (mercoledì 25), anche Flavio Cobolli è stato interpellato sull’argomento ai microfoni di Sky Sport: “Io gli ho scritto subito. Ovviamente non siamo a conoscenza dei particolari quindi sarebbe inutile per me parlarne. Mi dispiace, se dovesse esserci questa operazione i tempi di recupero si allungano un po’“.

Il numero uno azzurro reggente ha poi proseguito: “Starà ancora fuori, e per il tennis italiano è una bella batosta, avere Jannik sul Tour è importante per tutti noi, è un uomo Davis e non solo. È una grossa parte del team anche se non è qui in questo momento: spero possa recuperare il prima possibile perché manca a noi e anche a tutti i tifosi italiani che lo stanno aspettando”.