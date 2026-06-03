Skatov-Tseng a Perugia diventa la partita più lunga della storia dei Challenger

Si fa la storia al Challenger 125 di Perugia. Il match tra Timofey Skatov e Chun-Hsin Tseng diventa la partita più lunga della storia dei Challenger. Ben quattro ore e 27 minuti sono servite al kazako per piegare il 24enne di Taipei con il punteggio finale di 6-7(2) 7-6(7) 7-6(4). Tolto il primato Tomas Barrios Vera contro Juan Bautista Torres, con le quattro ore e 25 minuti nel Challenger di Lima nel 2025.