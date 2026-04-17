Entry List Atp Challenger 2026 – Week 18: Francavilla, Brazzavile, Santos, Wuxi

Le entry list e i partecipanti dei quattro tornei Atp Challenger della Settimana 18 (04-10 maggio 2026). Mentre sui campi del Foro Italico andranno in scena gli Internazionali d’Italia, nella prima settimana saranno cinque gli appuntamenti con il circuito cadetto. Si gioca ancora sul suolo italico, precisamente sulla terra rossa di Francavilla. La tournée asiatica prosegue a Wuxi, mentre anche quest’anno torna in calendario il challenger di Brazzaville. Infine, il torneo di Santos in Brasile. Di seguito tutte le entry list dei quattro Atp Challenger in programma la diciottesima stagione della stagione.
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 19 (4-10 MAGGIO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 FRANCAVILLA
Pinnington Jones,Jack GBR 133
Travaglia,Stefano ITA 136
Gojo,Borna CRO 137
Faria,Jaime POR 142
Rodesch,Chris LUX 145
Echargui,Moez TUN 146
Harris,Billy GBR 148
Jacquet,Kyrian FRA 149
Mejia,Nicolas COL 150
Jarry,Nicolas CHI 155
Dellien,Hugo BOL 156
Draxl,Liam CAN 157
Tseng,Chun-Hsin TPE 159
Blanchet,Ugo FRA 160
Samuel,Toby GBR 163
Molcan,Alex SVK 166
Barrena,Alex ARG 168
Kym,Jerome SUI 170
Schoenhaus,Max GER JR 2
Alexandrescou,Yannick Theodor FRA JR 4
Schwaerzler,Joel AUT NG 173
ALTERNATES
1 Ymer,Elias (2) SWE 172
PR 2 Coria,Federico (2) ARG 172
3 Schwaerzler,Joel (2) AUT 173
4 Basavareddy,Nishesh (2) USA 174
PR 5 Heide,Gustavo (2) BRA 175
6 Chidekh,Clement (2) FRA 176
7 Glinka,Daniil (2) EST 177
8 Diaz Acosta,Facundo (2) ARG 178
9 Den Ouden,Guy (1) NED 181
10 Kolar,Zdenek (2) CZE 182
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 100 WUXI
Shimabukuro,Sho JPN 110
Schoolkate,Tristan AUS 115
Wong,Coleman HKG 121
Sweeny,Dane AUS 132
Bolt,Alex AUS 154
Lajal,Mark EST 165
Bu,Yunchaokete CHN 175
Tomic,Bernard AUS 191
Galarneau,Alexis CAN 203
Hsu,Yu Hsiou TPE 213
Noguchi,Rio JPN 215
McCabe,James AUS 235
Uchida,Kaichi JPN 238
Sun,Fajing CHN 244
Cassone,Murphy USA 253
Holt,Brandon USA 256
PR Jung,Jason TPE 258
Kotov,Pavel 262
Uchiyama,Yasutaka JPN 279
Kukushkin,Mikhail KAZ 283
ALTERNATES
1 Smith,Keegan (1) USA 301
2 Zhukayev,Beibit (2) KAZ 305
3 Gray,Alastair (1) GBR 321
4 Jones,Maximus (1) THA 323
5 Tokuda,Renta (1) JPN 326
6 Santillan,Akira (1) JPN 332
7 Kwon,Soonwoo (1) KOR 335
8 Wu,Tung-Lin (1) TPE 336
9 Bar Biryukov,Petr (2) 344
10 Ilagan,Andre (1) USA 345
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 BRAZZAVILLE
Coulibaly,Eliakim CIV 280
Bax,Florent FRA 281
Kasnikowski,Maks POL 318
Bicknell,Blaise JAM 331
Hemery,Calvin FRA 355
Singh,Karan IND 434
Artnak,Bor SLO 437
PR Naw,Hazem SYR 478
Baadi,Taha MAR 485
Marrero Curbelo,Ivan ESP 495
Saraiva Dos Santos,Paulo Andre BRA 502
Bennani,Reda MAR 539
Kirkin,Ergi TUR 563
Singh,Digvijaypratap IND 565
Gima,Sebastian ROU 577
Bouchelaghem,Cesar FRA 609
Ouakaa,Aziz TUN 651
Covato,Matteo ITA 697
Cerny,Matyas CZE 702
Neuchrist,Maximilian AUT 715
Parisca Romera,Ignacio VEN 763
ALTERNATES
1 Dinev,Dinko (1) BUL 860
2 Cordoba,Carles (1) ESP 902
3 Walters,Marcus (1) GBR 904
4 Lalami,Younes (1) MAR 905
5 Rapagnetta,Daniele (3) ITA 930
6 Ribero,Franco (1) ARG 932
7 Malla,Bastian (1) CHI 983
8 Okonkwo,Oliver (1) GBR 1059
9 Naw,Hazem (1) SYR 1063
10 Garcia Longo,Nicolas (2) ARG 1123
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 SANTOS
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 255
Justo,Guido Ivan ARG 261
Roncadelli,Franco URU 276
Dellien,Murkel BOL 289
Varillas,Juan Pablo PER 295
Mena,Facundo ARG 297
Soto,Matias CHI 304
Kicker,Nicolas ARG 346
La Serna,Juan Manuel ARG 363
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 375
Dutra da Silva,Daniel BRA 377
Ribeiro,Eduardo BRA 389
Bagnis,Facundo ARG 400
Casanova,Hernan ARG 404
Sakamoto,Pedro BRA 433
Schiessl,Joao Eduardo BRA 441
Tobon,Miguel COL 449
Rodriguez,Lorenzo Joaquin ARG 458
Alves,Mateus BRA 501
Mckennon,Maxwell USA 524
Aboian,Valerio ARG 534
Hardt,Nick DOM 590
Popko,Dmitry KAZ 591
ALTERNATES
1 De La Fuente,Santiago (1) ARG 646
2 Bigun,Kaylan (1) USA 664
3 Dickerson,Ryan (1) USA 670
4 Huertas del Pino,Conner (1) PER 672
5 Monzon,Ignacio (1) ARG 698
6 Pereira,Jose (1) BRA 714
7 Torrealba,Benjamin (1) CHI 717
8 Meligeni Alves,Felipe (1) BRA 799
9 Vales,Amit (2) ISR 808
10 Huertas Del Pino Cordova,Arklon (1) PER 813