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US Open, c’è la data dell’esordio di Alcaraz: ecco quando scenderà in campo

Matteo Cubadda
By Matteo Cubadda
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Carlos Alcaraz colpisce di rovescio a Indian Wells nel 2026
Carlos Alcaraz - Foto Charles Baus/CSM/Shutterstock

Sono stati stabiliti i match del primo turno dello US Open, in programma domenica, mentre Carlos Alcaraz farà il suo esordio lunedì. Il campione in carica non sarà quindi protagonista nella giornata inaugurale, ma scenderà in campo nella seconda giornata del primo turno sul cemento di New York.

Il murciano affronterà il russo Roman Safiullin, classe 1997, in una sfida che segnerà il ritorno di Alcaraz agli US Open dopo il problema al polso accusato a metà aprile. Grande attesa per il debutto del detentore del titolo, che tornerà a competere a New York con l’obiettivo di iniziare nel migliore dei modi la difesa del trofeo conquistato nella passata edizione.

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