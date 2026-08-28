Entry List Wta Seoul 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Seoul 2026, in programma dal 21 al 27 settembre su campi in cemento all’aperto. A meno di wild card nelle settimane antecedenti al torneo, non sono attese top-30 della classifica mondiale nella capitale sudcoreana. A guidare l’entry list la giovane ceca Bartunkova, in grande crescita e intenzionata a proseguire la scalata nel ranking. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Seoul.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA HONG KONG 2026
1 NIKOLA BARTUNKOVA (CZE) 38
2 LIUDMILA SAMSONOVA 45
3 TEREZA VALENTOVA (CZE) 57
4 ASHLYN KRUEGER (USA) 62
5 ELENA-GABRIELA RUSE (ROU) 63
6 MCCARTNEY KESSLER (USA) 65
7 ALINA KORNEEVA 67
8 KIMBERLY BIRRELL (AUS) 69
9 ANNA BONDAR (HUN) 70
10 RENATA ZARAZUA (MEX) 71
11 LANLANA TARARUDEE (THA) 72
12 PETRA MARCINKO (CRO) 73
13 YULIIA STARODUBTSEVA (UKR) 74
14 MAYA JOINT (AUS) 75
15 MAGDA LINETTE (POL) 78
16 KAMILLA RAKHIMOVA (UZB) 88
17 DARJA VIDMANOVA (CZE) 90
18 KATIE VOLYNETS (USA) 91
19 POLINA KUDERMETOVA (UZB) 96
20 MANANCHAYA SAWANGKAEW (THA) 97
21 EVA LYS (GER) 98
22 MOYUKA UCHIJIMA (JPN) 99
23 TAYLAH PRESTON (AUS) 100