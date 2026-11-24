Un’altra notte a Turku e poi il rientro a Montecarlo. Dovrebbero essere questi i piani di Jannik Sinner che, dopo essere stato operato alla bandelletta ileotibiale del ginocchio destro, ha trascorso la giornata in Finlandia. Il dottor Lasse Lempainen ha eseguito un intervento di allungamento della struttura, una soluzione che permette di ridurre il conflitto meccanico preservandone la funzione stabilizzatrice. A Turku è rimasto anche il Cessna che ha accompagnato il campione azzurro nel Nord Europa, parcheggiato all’aeroporto della città finlandese. Secondo i piani di volo, il velivolo ripercorrerà la tratta Turku-Bolzano-Nizza nella giornata di mercoledì 25 novembre, seguendo dunque lo stesso itinerario dell’andata. Il decollo è previsto alle ore 11 locali (le 10 italiane), poi un rapido scalo di una quarantina di minuti a Bolzano (scenderà il dottor Herbert Schoenhuber), prima dell’arrivo a Nizza, programmato già per le 14.30. Trattandosi di un jet privato a disposizione di Sinner, naturalmente, gli orari e i programmi potrebbero tranquillamente cambiare.

Oltre che per le sue abilità in sala operatoria, Lempainen è riconosciuto a livello internazionale anche per la capacità di accompagnare gli atleti nel percorso di ritorno all’attività agonistica. Il team di fisioterapisti di Turku lavora spesso direttamente sul posto con gli sportivi operati, ma avviene soprattutto in caso di lesioni muscolari. Nella prima fase della riabilitazione sarà dunque fondamentale il coordinamento tra lo staff finlandese e la squadra di Sinner. Adesso inizia una nuova fase, con la speranza che il percorso post operatorio possa finalmente restituire certezze a Jannik e permettergli di tornare in campo in tempo per la stagione sulla terra battuta.