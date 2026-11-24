Jannik Sinner ha voluto aggiornare i tifosi sulle proprie condizioni attraverso un messaggio pubblicato sui social dopo l’intervento chirurgico al ginocchio destro, riuscito perfettamente. Il numero uno azzurro ha spiegato di aver provato negli ultimi mesi diverse soluzioni per evitare l’operazione, senza però ottenere i risultati sperati.

“Negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo provato di tutto per trattare il mio infortunio senza ricorrere alla chirurgia. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all’inizio, purtroppo il mio ginocchio non ha risposto come tutti speravamo. Per questo oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento chirurgico per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale”.

Sinner ha poi parlato della voglia di tornare in campo e del percorso che lo attende: “Mi manca davvero tanto stare sul campo e ora inizierò il percorso di recupero insieme al mio team. Grazie a tutti per il vostro supporto. Ci vediamo presto!”.