Fils arriva a Wimbledon: inizia la preparazione dopo il ritiro al Roland Garros

Arthur Fils è arrivato a Wimbledon. Il francese ha raggiunto l’All England Club per iniziare la sua preparazione allo Slam londinese, il primo impegno ufficiale dopo il ritiro al Roland Garros per il problema fisico che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane.

Come anticipato, Fils arriverà sull’erba di Londra senza aver giocato una singola partita in questa fase della stagione: nessun torneo di preparazione, nessun match di rodaggio. La speranza è che le sessioni di allenamento all’All England Club possano sopperire almeno in parte alla mancanza di ritmo partita, ma la situazione resta comunque delicata per un giocatore che non tocca il campo in un incontro ufficiale da fine maggio.

A Wimbledon il numero uno di Francia non ha punti da difendere e questo toglie almeno la pressione data dalla classifica, ma la condizione è tutta da scoprire.