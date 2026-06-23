WTA 500 Bad Homburg 2026: Osaka mai così bene sull’erba

Naomi Osaka in carriera ha vinto 7 titoli WTA tra cui ben 4 Slam, ma non ha mai raggiunto la seconda settimana di Wimbledon. Sull’erba londinese, infatti, la tennista nipponica vanta come miglior risultato il terzo turno raggiunto nelle edizioni 2017, 2018 e 2025. Per questo la sua vittoria contro Elise Mertens al secondo turno del WTA 500 di Bad Homburg 2026 (6-3 6-3, 1 ora e 7 minuti) ha un valore aggiunto. Difatti, Osaka non aveva mai raggiunto i quarti di finale in un torneo così importante sull’erba. Nel circuito WTA ci era riuscita solo al WTA 250 di Nottingham 2018 e al WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch 2024, mai in una competizione di caratura superiore.

Nel contesto di una prima metà di 2026 avara di soddisfazioni e caratterizzata da discussioni relative ai suoi outfit, Osaka sta trovando il suo miglior rendimento di sempre sull’erba. Nei primi sei mesi di stagione non è riuscita ad esprimersi sul livello di fine 2025 quando centrò la semifinale dello US Open e la finale del WTA 1000 di Toronto. Chissà che proprio la superficie meno congeniale per l’ex numero 1 al mondo non le regali qualche inattesa soddisfazione.