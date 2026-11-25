L’Italia vola in semifinale di Coppa Davis. La formazione di Filippo Volandri, a caccia della quarta insalatiera consecutiva, elimina la Corea del Sud al doppio decisivo. Dopo il successo di Musetti e la sconfitta di Cobolli, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori chiudono i conti per la qualificazione nel doppio decisivo. Il duo azzurro si impone in due set su Chung/Kwon con il punteggio di 7-6(2) 7-6(11), in un’ora e 54 minuti di gioco, e spedisce l’Italia nella semifinale contro la Repubblica Ceca. Gli azzurri torneranno in campo venerdì (ore 16.00) contro la Cechia di Jiri Lehecka e Tomas Machac, che sono scesi in campo contro il Canada in attesa di avere Jakub Mensik al 100%.

Dove seguire Italia-Repubblica Ceca

Italia e Repubblica Ceca si sfideranno venerdì a partire dalle 16.00: prima il singolare tra i numeri due, poi il singolare tra i numeri uno e, infine, l’eventuale doppio. La RAI non possiede diritti integrali della competizione, che infatti potrà essere seguita dal primo all’ultimo punto solo su SuperTennis (che trasmetterà in esclusiva il quarto di finale Italia-Corea del Sud). La Rai trasmetterà però la semifinale degli azzurri e anche l’eventuale finale

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

ITALIA-COREA IN TV

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS

REGOLAMENTO E FORMAT

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS 2026 SULLA RAI

Venerdì 26 novembre: eventuale semifinale ITALIA 16 su Rai 1

Domenica 28 novembre eventuale finale ITALIA a partire dalle 15 su Rai 1