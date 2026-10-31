Cahill e Sinner, il lavoro non è ancora finito: la conferma arriva dai social del coach

L’argomento di queste settimane intorno alla figura di Jannik Sinner non è più tanto l’infortunio, di cui si è almeno capito che non c’è molto da capire, ovvero che si navigherà a vista, quanto la figura del supercoach. La guida di Darren Cahill, al fianco di Simone Vagnozzi, è stata decisiva nell’ascesa del numero uno azzurro, ma l’australiano sembra indirizzato verso un meritato ritiro a vita privata. Il successore più accreditato è Magnus Norman, ma prima del suo arrivo, Darren ha avuto modo di raggiungere Jannik a Montecarlo e accompagnarlo in questa fase del recupero dall’infiammazione alla bandelletta della gamba destra.

È stato proprio Cahill, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, a rivelare che la sua presenza nel team Sinner è ancora attiva. L’ex coach di Andre Agassi, Lleyton Hewitt e Simona Halep tra gli altri scelto una foto in cui abbraccia il preparatore atletico Umberto Ferrara e Andrea Cipolla, l’osteopata. Il trio guarda Sinner che intento a svolgere un esercizio, mentre il commento di Darren recita: “Il lavoro duro continua, per alcuni”, con annessi emoji che confermano un umore rilassato all’interno del gruppo.