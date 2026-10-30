ATP 500 Vienna 2026, Berrettini eliminato: De Minaur in semifinale

Matteo Berrettini esce di scena ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna 2026. Dopo il successo su Flavio Cobolli, costretto al ritiro per un problema muscolare nel corso del primo set, il numero 48 del mondo si è arreso alla quinta testa di serie del tabellone Alex De Minaur con il punteggio di 7-6(4) 6-2 dopo un’ora e 47 minuti di gioco.

Qualche rimpianto soprattutto nel primo set per l’azzurro che non ha praticamente mai sofferto nei propri turni di battuta con l’84% di punti vinti con la prima in campo. In risposta è stato Matteo l’unico ad avere chance mancando tre palle break nel secondo game e un set point nel dodicesimo prima di cedere al tie-break. Un calo vistoso del rendimento ha poi condannato Berrettini ad un netto 6-2 nel secondo parziale.

È dunque De Minaur a staccare il pass per le semifinali, dove se la vedrà con Alexander Zverev, che da lunedì 2 novembre sarà il nuovo numero uno della classifica mondiale. L’australiano resta anche in corsa per un posto alle Nitto ATP Finals: il successo su Berrettini gli ha permesso di raggiungere 3.080 punti nella Race e di avvicinare la nona posizione occupata da Rafael Jodar, a quota 3.209 ed eliminato al secondo turno dell’ATP 500 di Basilea.