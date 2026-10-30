Risentimento muscolare per Cobolli, Parigi in dubbio

“Ho fatto gli esami strumentali, che hanno evidenziato un piccolo risentimento muscolare“. Flavio Cobolli ha dato un aggiornamento, tramite i propri canali social, circa le sue condizioni dopo l’infortunio rimediato a Vienna. L’azzurro, infatti, si è ritirato nel corso del secondo turno dell’ATP 500 di Vienna 2026 contro Matteo Berrettini per un problema muscolare alla gamba sinistra. La situazione aveva subito destato preoccupazione, vista l’uscita dal campo tra le lacrime.

Per Cobolli, l’infortunio sembra dunque meno grave del previsto, ma al momento non ci sono certezze per quanto riguarda il rientro alle competizioni. Difatti, il messaggio di Cobolli si è concluso così: “Andrò a Parigi e farò tutto il possibile per giocare il torneo. Sto lavorando con il mio team per tornare al meglio il prima possibile e affrontare gli impegni delle prossime settimane”. Il classe 2002, infatti, rimane in piena corsa per la qualificazione alle ATP Finals di Torino ed è stato convocato per la Final Eight di Coppa Davis, dove sarebbe il tennista con il ranking più alto per la Nazionale di Filippo Volandri.