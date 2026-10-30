ATP 500 Basilea 2026, Fils si ritira: Fritz avanza e Cobolli respira in ottica Race

Taylor Fritz elimina Arthur Fils ai quarti di finale dell’ATP 500 di Basilea 2026 e aiuta Flavio Cobolli nella corsa verso le ATP Finals di Torino. Lo statunitense approfitta del ritiro del francese quando il punteggio è sul 6-2 2-0 e avanza in semifinale, dove troverà Valentin Vacherot. Firtz si giocherà anche le proprie chance di tenere viva la rincorsa alle Finals: vincendo il torneo elvetico balzerebbe a 3185 punti, 1 in più di Rafa Jodar che è attualmente nono nella Race. In virtù dell’infortunio di Jannik Sinner, infatti, il nono classificato accederà all’ultimo torneo dell’anno.

La partita è caratterizzata dai problemi fisici di Fils, che già nel corso del primo set accusa problemi alla schiena. Il classe 2004 fallisce quindi il sorpasso a Cobolli nella Race (avrebbe avuto bisogno di qualificarsi per la finale) e rimane al settimo posto con 3525 punti, contro i 3680 del rivale. Il francese e l’italiano si ritrovano nella medesima situazione a poche settimane dalle Finals: devono guardarsi dal rientro di Fritz, ma soprattutto capire quali sono le loro reali condizioni fisiche. Attenzione anche ad Alex de Minaur che, vincendo l’ATP 500 di Vienna, balzerebbe all’ottavo posto a quota 3330 punti.