Masters 1000 Parigi 2026: wild card riassegnata a Kouame, il 2009 in main draw

Cambia lo scacchiere del Masters 1000 di Parigi 2026 (in programma dall’ 1 all’8 novembre). In seguito al ritiro di Jakub Mensik, Quentin Halys entrerà direttamente in main draw e libererà una wild card. Gli organizzatori del torneo hanno dunque deciso di riassegnare l’invito al classe 2009 Moise Kouame, che entrerà così nel tabellone principale del 1000 di casa. Il tennista ceco ha dato forfait dall’ultimo Masters stagionale dopo la brutta caduta sofferta all’ATP 500 di Vienna 2026 durante il secondo turno contro Adrian Mannarino, vinto dal francese 6-4 7-5.

Per Kouame si tratta della seconda wild card in meno di 30 giorni, dopo quella ricevuta all’ATP 250 di Lione. Sarà la terza presenza stagionale nel tabellone principale di un Masters 1000: Kouame ha ricevuto una wild card anche al Masters 1000 di Monte-Carlo (sconfitta al primo turno contro Hugo Humbert 6-3 7-5) e al Masters 1000 di Miami dove ha ottenuto la sua prima vittoria di categoria per poi arrendersi al secondo turno. Il giovanissimo francese è attualmente impegnato al Challenger 100 di Brest e rimane in corsa per la qualificazione alle Next Gen Finals di Reggio Calabria: nella Race under 20 occupa momentaneamente l’ottava posizione.