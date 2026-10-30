WTA 500 Tokyo, Errani e Paolini non sbagliano: Muhammad/Zhang ko, le azzurre volano in semifinale

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la semifinale del torneo di doppio femminile in Giappone. Le due azzurre superano la coppia formata da Asia Muhammad e Zhang Shuai con il punteggio di 6-3 6-4, al termine di una partita condotta con autorità e senza particolari difficoltà. Un successo maturato in poco più di un’ora, con le italiane capaci di imporsi in entrambi i parziali e di gestire con lucidità i momenti più delicati dell’incontro.

A fare la differenza è stata anche la solidità al servizio. Errani e Paolini hanno messo in campo l’87% di prime, contro il 72% delle avversarie, raccogliendo il 65% dei punti con la prima e il 71% con la seconda. Numeri che evidenziano la continuità della coppia italiana, soprattutto se confrontati con quelli di Muhammad e Zhang, che hanno conquistato appena il 43% dei punti con la seconda.

Una prestazione convincente per le azzurre, che confermano il proprio affiatamento e proseguono il cammino nel WTA 500 di Tokyo. In semifinale ad attenderle ci sarà la coppia composta da Tereza Mihalikova e Nicole Melichar-Martinez, per un posto nell’ultimo atto della competizione. La qualificazione alle Finals è sempre più vicina.