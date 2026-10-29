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ATP 500 Basilea, Djokovic si ferma contro Struff: rimonta da urlo del tedesco

Matteo Cubadda
By Matteo Cubadda
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IPA90326016 - BASEL, SWITZERLAND - OCTOBER 29: Novak Djokovic of Serbia in action during the Swiss Indoors Basel Day 6 at St. Jakobshalle on October 29, 2026 in Basel, Switzerland. (Photo by Pascal von Büren/Just Pictures/Sipa USA)

Colpo a sorpresa di Jan-Lennard Struff, che elimina Novak Djokovic e conquista un posto nei quarti di finale. Il tedesco, testa di serie numero 4, si impone al termine di una battaglia di tre set, rimontando dopo aver perso il primo parziale al tie-break. Il serbo cede 6-7(4), 7-5, 7-6(5), al termine di una sfida combattuta fino agli ultimi punti.

Dopo aver mancato l’occasione di chiudere il primo set, Struff ha trovato la forza di reagire, portando a casa il secondo parziale per 7-5. Nel terzo set la partita è rimasta in equilibrio fino al tie-break decisivo, dove il tedesco è riuscito a completare la rimonta e a festeggiare una vittoria di prestigio. Ai quarti di finale affronterà Nuno Borges.

A colpire sono anche alcuni numeri della partita. Djokovic ha messo a referto 21 ace, contro i 27 del suo avversario, ma soprattutto non è riuscito a convertire nessuna delle sei palle break avute a disposizione. Uno 0/6 che racconta le difficoltà del serbo nel trovare il varco giusto nei momenti decisivi e che ha finito per pesare sull’economia dell’incontro.

La sconfitta complica anche la situazione di Djokovic nella Race verso le ATP Finals di Torino. Con la qualificazione che si fa sempre più difficile.

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