Cobolli in lacrime, paura per la gamba sinistra: a rischio ATP Finals e Coppa Davis

Tanta sfortuna per Flavio Cobolli nel derby azzurro contro l’amico Matteo Berrettini. Il classe 2002, visibilmente provato e in lacrime, è costretto al ritiro quando il punteggio è di 5-2 in favore del romano. Una conclusione amara per Cobolli, che deve abbandonare il campo senza poter proseguire la sfida.

Il ritiro di Cobolli tiene con il fiato sospeso anche in vista dei prossimi appuntamenti. Il problema alla gamba sinistra rischia infatti di compromettere la sua presenza alle ATP Finals di Torino e alle Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna. Le lacrime del romano al momento dell’abbandono raccontano tutta la delusione per uno stop arrivato nel momento più delicato della stagione. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore, in attesa di capire l’entità del problema e i tempi di recupero.