ATP 500 Vienna 2026: Alcaraz ai quarti, Basilashvili battuto in 2 set

Carlos Alcaraz supera Nikoloz Basilashvili per 6-1 7-6(11) e conquista i quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. La testa di serie numero 2 del torneo si impone al termine di una partita che, dopo un primo set dominato, si è complicata nella seconda frazione, quando lo spagnolo ha dovuto gestire il ritorno del georgiano, che ha sfiorato la conquista del secondo set.

Dopo un esordio complicato contro Karen Khachanov, nel quale il russo aveva avuto l’opportunità di conquistare il secondo set, il murciano offre una prestazione più convincente, pur attraversando un passaggio a vuoto. Un successo importante per accumulare partite e ritrovare continuità dopo l’infortunio di inizio stagione, con lo sguardo rivolto agli ultimi appuntamenti dell’anno.

Un passaggio a vuoto, poi il guizzo decisivo

Il primo set è a senso unico, con il numero 2 del seeding che impone il proprio ritmo e chiude rapidamente sul 6-1. Anche in avvio di secondo parziale sembra avere il controllo della partita, portandosi sul 2-0 e dando l’impressione di poter archiviare l’incontro senza particolari difficoltà.

A quel punto, però, un calo di concentrazione permette a Basilashvili di rientrare. Il georgiano alza il livello, ritrova incisività e riesce a mettere in difficoltà l’avversario, dando vita a una fase di gioco decisamente più equilibrata.

Nel momento decisivo emerge la qualità dello spagnolo, che trova le soluzioni necessarie per spuntarla al tie-break di livello incredibile, annullando ben 4 set point, e chiudere in due set, evitando che la sfida si prolunghi al terzo.

Basilashvili è apparso in parte affaticato dopo le ultime settimane particolarmente intense, che lo hanno visto tornare in top 100 grazie alla semifinale di Chengdu e alla finale di Almaty, prima di superare il primo turno di Vienna contro Rodionov. La potenza del georgiano ha creato più di qualche problema nel secondo set, ma non è bastata per completare la rimonta.

Ai quarti c’è Tommy Paul

Domani l’avversario sarà Tommy Paul, reduce da una prestazione di altissimo livello contro Darderi. L’americano ha firmato una prova ai limiti della perfezione, facendo registrare il quinto miglior performance rating del 2026 nell’intero circuito ATP.

La sfida rappresenterà un test importante in vista del finale di stagione, che vedrà il campione spagnolo impegnato alle ATP Finals di Torino e, successivamente, alle Finals di Coppa Davis di Bologna con la Spagna.

L’obiettivo è arrivare a questi appuntamenti nelle migliori condizioni possibili, accumulando minuti in campo e ritrovando progressivamente il ritmo partita dopo l’infortunio di inizio anno.