Xinran Sun continua a macinare record di precocità sul circuito WTA

Xinran Sun, classe 2010. La giovanissima cinese si è affacciata al WTA Tour per la prima volta nel 2026, e non poteva certo fare prima di così. Dopo essere diventata la quarta giocatrice più giovane di sempre a vincere una partita in un WTA 1000 a Pechino, Sun ha già confermato di non essere passata di lì per caso.

In gara al WTA 250 di Guangzhou, Sun è diventata la più giovane a raggiungere un quarto di finale nel circuito maggiore all’età di 16 e 95 giorni (età all’inizio del torneo) da Coco Gauff (nata nel maggio del 2004), che nell’ottobre del 2019 si affermò tra le ultime otto nell’allora ‘250’ di Linz, Austria. In quell’occasione la statunitense sconfisse in due set la testa di serie numero uno del torneo Kiki Bertens prima di fermarsi in semifinale contro Andrea Petkovic, sempre in due set. In questo caso, Sun, in tabellone grazie a una wild card, ha battuto 6-3 6-4 la numero 80 del mondo Mananchaya Sawangkaew, per poi superare Maria Timofeeva (numero 72) per 6-3 4-6 7-6(3). Due risultati così, contro due solide top 100, di cui una al tie-break decisivo, non arrivano per caso.

E ora?

Ai quarti di finale la aspetta Claire Liu, statunitense di poco fuori dalle prime 100 del mondo ma ex numero 52. Aldilà di come andrà questa partita, difficile da affrontare per una giovanissima dal punto di vista psicofisico, visti gli sforzi della settimana e il fattore ‘prima volta’, fare sul serio a soli 16 anni e 100 giorni circa, è già una conferma.

Prima di questo torneo Sun era di poco fuori dalla top 400, mentre con i 54 punti derivanti da questi quarti di finale si può già proiettare intorno alla posizione 350 nel live ranking WTA, in attesa degli altri risultati della settimana. Con un’altra vittoria vittoria si ritroverebbe a ridosso della top 300, ma senza correre troppo si può già godere la posizione nella Race WTA, che la vede alla posizione 192. Questa discrepanza, ampia per essere così vicini al finale di stagione, quando il ranking ufficiale e quello stagionale dovrebbero assomigliarsi sempre di più, si spiega con i futures vinti proprio nel finale di stagione 2025.