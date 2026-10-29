Clijsters su Sinner: “Non sarà facile sostituire Cahill, Norman è una scelta intelligente”

La scelta di Magnus Norman come nuovo allenatore di Jannik Sinner convince Kim Clijsters. Nel podcast Love All, parte dell”ecosistema digitale’ di Served, il programma di Andy Roddick, l’ex numero uno del mondo e quattro volte campionessa Slam ha commentato positivamente l’arrivo dello svedese nello staff dell’azzurro, dove affiancherà Simone Vagnozzi a partire da dicembre, prendendo il posto di Darren Cahill: “Conosco Magnus da quando ero molto giovane e frequentavo già il circuito. È una persona umile, gentile, ma anche molto concentrata e disciplinata. È uno di quelli che vuoi avere nella tua squadra, perché si dedica completamente al giocatore. Ha una grande conoscenza del tennis e penso che sia una scelta molto intelligente”.

Il giusto incastro

Blair Henley, la conduttrice del programma, ha poi sottolineato la lealtà dimostrata da Norman nei confronti di Stan Wawrinka, che ha allenato dal 2013 fino alla conclusione della carriera dello svizzero: “Quando penso a Magnus, mi viene in mente quanto sia rimasto legato a Stan. Hanno lavorato insieme per tredici anni, anche durante i periodi in cui gli infortuni lo tenevano lontano dal campo. È sempre rimasto una figura discreta, senza cercare le luci della ribalta. È una caratteristica che accomuna anche il team di Sinner e il rapporto tra Vagnozzi e Cahill”.

Secondo l’ex tennista belga, queste qualità potrebbero favorire l’inserimento di Norman in uno staff già consolidato. La collaborazione tra due allenatori richiede infatti equilibrio e capacità di mettere al centro le esigenze del giocatore: “Non è facile trovare la persona giusta per un sistema con due allenatori, ma Magnus ha dimostrato di sapere cosa è meglio per i suoi giocatori. Con Stan è riuscito a far credere a un atleta di poter battere i migliori del mondo. Questo dice molto sulle sue capacità e sul modo in cui comunica. Sono entusiasta di questa scelta e non vedo l’ora di vedere come si svilupperà la collaborazione nel 2027″.