Ferrero annuncia il ritorno nel 2027: “Ho già un accordo con un giocatore”

Juan Carlos Ferrero tornerà nel circuito nel 2027. L’ex allenatore di Carlos Alcaraz ha annunciato a Eurosport di aver già raggiunto un accordo con un giocatore, senza però svelarne l’identità. Il nome di Rafa Jodar, protagonista di una stagione in costante ascesa, è stato accostato a quello dell’ex numero uno del mondo, che ha preferito non sbilanciarsi. Per conoscere il nome del suo prossimo assistito bisognerà attendere il 9 novembre.

“Il mio obiettivo per il prossimo anno è tornare nel circuito. Ormai posso dire di aver già chiuso un accordo con un giocatore. Il 9 novembre si saprà di chi si tratta, ma al momento non posso dare ulteriori dettagli”.

Interrogato sulla possibilità di allenare Jodar, Ferrero non ha confermato né smentito l’ipotesi, sottolineando come lavorare con giovani di talento rappresenti un obiettivo per qualsiasi allenatore. “Allenare giocatori con un grande talento è sempre un obiettivo per ogni allenatore, sia adesso sia in futuro”.

L’ex tecnico di Alcaraz ha poi speso parole di grande apprezzamento per la stagione di Jodar, evidenziandone la rapida crescita e il rapporto con il padre, che lo accompagna nel suo percorso professionale. “Rafa sta disputando un anno davvero impressionante, con un’ascesa meteoritica, senza alcun dubbio. Ha un rapporto spettacolare con suo padre, che finora ha saputo gestirlo alla perfezione. È qualcosa che merita ammirazione e per cui entrambi meritano i complimenti”.

Ferrero vede nel giovane spagnolo un potenziale importante e la possibilità di diventare uno dei protagonisti del tennis internazionale nei prossimi anni. “Credo che sia un ragazzo con un potenziale altissimo, destinato ad ambire a grandi traguardi. Il fatto che sia spagnolo, poi, è un valore aggiunto: potremmo avere un altro giocatore capace di lottare per vincere un torneo del Grande Slam”.

Infine, Ferrero ha allargato il discorso al movimento tennistico spagnolo, citando anche il giovane andaluso che si sta mettendo in evidenza e sottolineando la qualità della nuova generazione. “Abbiamo anche il ragazzo andaluso che sta giocando molto bene e che ha grandi esempi da seguire. In definitiva, dobbiamo considerare che il tennis spagnolo gode di una salute straordinaria”.