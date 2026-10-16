Tabellone qualificazioni ATP 250 Bruxelles 2026: tutti gli accoppiamenti, Cinà testa di serie

Dopo il giretto in Asia il Tour torna in Europa a giocare indoor: si parte con gli ATP 250 di Bruxelles, Lione e Almaty, tutti in programma dal 19 al 25 ottobre.

È stato sorteggiato il tabellone di qualificazioni del torneo belga, dove spicca la presenza di Federico Cinà e Andrea Guerrieri.

L’azzurro classe 2007 si è misurato ad alto livello nella tournée asiatica, racimolando punti importanti per la sua classifica pur con qualche sconfitta, passando dalla posizione numero 168 al best ranking di 135. Guerrieri è a sua volta nei pressi della sua miglior classifica nei pressi della top 160. Per entrambi l’obiettivo è avvicinare quanto possibile la top 100 entro la fine della stagione, così da assicurarsi un’entrata diretta nel tabellone dell’Australian Open 2027.

TABELLONE COMPLETO

(1) Damm vs (WC) Gadamauri

Coppejans vs (7) Guerrieri

(2) Mpetshi Perricard vs Bertola

Schwaerzler vs (5) Cinà

(3) Basavareddy vs Butvilas

(PR) Dougaz vs (6) Gentzsch

(4) Chidekh vs Bailly

Wendelken vs (8) Onclin