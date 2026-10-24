WTA 500 Ningbo 2026: Rybakina c’è, adesso la finale con Fernandez

Definita la finale del WTA 500 di Ningbo 2026 che vedrà la numero 1 del mondo Elena Rybakina contro la canadese Leylah Fernandez. La kazaka ha superato la russa Diana Shnaider (n.13 WTA) con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 34 minuti di gioco per conquistare la 28esima finale in carriera nel circuito maggiore, la sesta del suo straordinario 2026 dopo i trionfi all’Australian Open, al WTA 500 di Stoccarda e allo US Open e le sconfitte nei WTA 1000 di Indian Wells e Toronto. Indipendentemente da come andrà la finale, Rybakina può essere soddisfatta del livello espresso nel torneo cinese dopo l’uscita all’esordio nel ‘1000’ di Pechino e il forfait da quello di Wuhan, a pochi giorni dall’inizio delle WTA Finals di Indian Wells in cui proverà a difendere il titolo vinto a Riyadh nel 2025 contro Aryna Sabalenka.

Fernandez, seconda finale del 2026

Grandissimo torneo fino a questo punto anche per Fernandez che ha agguantato la nona finale WTA della carriera battendo la ceca Marie Bouzkova (n.26 WTA) per 6-3 7-5 in quasi 2 ore. Si tratta della seconda volta in stagione che l’attuale numero 30 del mondo raggiunge l’atto finale di un torneo, dopo il trionfo di fine settembre nel WTA 500 di Singapore, il sesto titolo nel circuito maggiore. In caso di successo a Ningbo, la finalista dello US Open 2021 salirebbe a quota 2149 punti, raggiungendo la 21esima posizione del ranking mondiale e avvicinandosi ancora al suo best ranking di 13 toccato nel 2022.