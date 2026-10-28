ATP 500 Vienna 2026: Musetti vola agli ottavi, Tiafoe cade in due set

Esordio col sorriso per Lorenzo Musetti, che all’ATP 500 di Vienna 2026 supera la testa di serie numero 6 del tabellone, Frances Tiafoe, 7-6(6) 7-5, al termine di un match frizzante, ulteriore conferma del florido periodo per l’azzurro. Il carrarino passa in poco più di due ore, conquistando così l‘accesso agli ottavi di finale, dove sfiderà Arthur Fery. Un ottimo match per ‘Muso’, che continua a cavalcare l’onda positiva dopo la vittoria a Lione di settimana scorsa. Continuità, sensibilità con la pallina e un gioco ritrovato, che fanno ben sperare in vista di un finale di stagione e un 2027 più tranquillo per il classe 2002.

Match giocato con ottima intensità su ambo i lati del campo per tutta la durata. Primo set più equilibrato, con pochi lampi e un Musetti che, dopo aver sprecato un set point sul 6-5 e vantaggio, si rifà nel tie-break, mettendo a segno il primo parziale. Seconda frazione più divertente, ma ancora avara di break. All’undicesimo gioco Muso sale in cattedra e, dopo essersi issato sul 40-15, chiude per il balzo in avanti con il solito marchio di fabbrica: poetico rovescio lungolinea e ruggito di gioia verso il proprio angolo. Nel game successivo è pura formalità.

“Vittoria importante, non è mai facile vincere la partita dopo aver vinto un torneo — ha aggiunto Musetti nell’intervista post gara –. Se è possibile fare il bis? Facciamo le corna”