ATP 500 Vienna 2026: Melo/Zverev ko, Bolelli e Vavassori volano alle ATP Finals!

Simone Bolelli e Andrea Vavassori staccano il pass per le Nitto ATP Finals di Torino. La coppia azzurra supera Marcelo Melo e Alexander Zverev 7-6(6) 6-2 all’esordio nell’ATP 500 di Vienna 2026, conquistando una vittoria dal peso specifico enorme. Un successo che vale molto più del semplice accesso ai quarti di finale del torneo austriaco: i due italiani centrano la qualificazione matematica al torneo dei maestri per il terzo anno consecutivo.
Un traguardo speciale per Bolelli e Vavassori, che proprio qualche settimana fa, dopo l’eliminazione al Masters 1000 di Shanghai, avevano annunciato la separazione al termine della stagione. Torino rappresenterà dunque l’ultimo grande appuntamento della coppia azzurra, pronta a regalarsi un ultimo ballo davanti al pubblico di casa prima di intraprendere strade differenti nel 2027.