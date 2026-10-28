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ATP 500 Vienna 2026: Melo/Zverev ko, Bolelli e Vavassori volano alle ATP Finals!

By Giacomo Nicotera
1 Min Read
Foto Giampiero Sposito/FITP
NITTO ATP FINALS 2025 Torino 09/11/2025 Inalpi Arena Andrea Vavassori e Simone Bolelli Foto Giampiero Sposito

Simone Bolelli e Andrea Vavassori staccano il pass per le Nitto ATP Finals di Torino. La coppia azzurra supera Marcelo Melo e Alexander Zverev 7-6(6) 6-2 all’esordio nell’ATP 500 di Vienna 2026, conquistando una vittoria dal peso specifico enorme. Un successo che vale molto più del semplice accesso ai quarti di finale del torneo austriaco: i due italiani centrano la qualificazione matematica al torneo dei maestri per il terzo anno consecutivo.

Un traguardo speciale per Bolelli e Vavassori, che proprio qualche settimana fa, dopo l’eliminazione al Masters 1000 di Shanghai, avevano annunciato la separazione al termine della stagione. Torino rappresenterà dunque l’ultimo grande appuntamento della coppia azzurra, pronta a regalarsi un ultimo ballo davanti al pubblico di casa prima di intraprendere strade differenti nel 2027.

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