ATP 500 Vienna 2026: Medvedev passa su Merida, Finals nel mirino

Daniil Medvedev continua a correre e supera anche Daniel Merida al debutto nell‘ATP 500 di Vienna 2026. Dopo il trionfo ad Almaty, il russo si impone sullo spagnolo con il punteggio di 7-6(5) 6-1, conquistando il pass per gli ottavi di finale del torneo austriaco. Una vittoria importante per l’ex numero 1 del mondo, che allunga la propria striscia positiva e mette nel mirino la qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino. Al prossimo round nella capitale austriaca il russo troverà Cameron Norrie, reduce dal successo contro Francisco Cerúndolo.
Medvedev, quanto manca per le ATP Finals di Torino?
La qualificazione alle Nitto ATP Finals è sempre più vicina per Medvedev, attualmente a quota 3.660 punti nella classifica Race. Il russo occupa una posizione utile per accedere al torneo di fine anno, ma non ha ancora la certezza matematica del pass. Secondo le proiezioni attuali, la soglia per blindare la qualificazione è fissata a 4.030 punti: a Medvedev mancano dunque 370 punti per raggiungerla. Per assicurarsi già questa settimana il ritorno a Torino, il trentenne di Mosca dovrebbe conquistare il titolo in Austria, salendo a 4.110 punti. Una missione tutt’altro che impossibile per il campione dell’edizione 2022, determinato a tornare alle Finals dopo l’assenza dello scorso anno.