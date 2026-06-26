Eastbourne, poi Wimbledon: Humbert e Bergs si sfidano due volte in pochi giorni

Il tennis, a volte, regala incastri o back-to-back davvero particolari. Sabato 27 giugno 2026 Ugo Humbert e Zizou Bergs si contenderanno il titolo dell’ATP 250 di Eastbourne, ultimo appuntamento prima di Wimbledon, ma non avranno nemmeno il tempo di archiviare quella finale: pochi giorni dopo, infatti, all’alba della settimana successiva, si ritroveranno nuovamente uno di fronte all’altro nel primo turno dello Slam londinese.
Per entrambi sarà una vigilia di Wimbledon decisamente insolita. Da una parte ci sarà la possibilità di mettere le mani su un titolo alla vigilia del Major più prestigioso sull’erba; dall’altra, la consapevolezza di dover affrontare lo stesso avversario nel giro di appena 48-72 ore, questa volta in un contesto e con una pressione completamente diversi.
Il destino, quindi, concederà allo sconfitto di Eastbourne un’immediata e insolita occasione di rivincita in uno dei tornei più importanti del mondo.