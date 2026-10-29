ATP 500 Vienna 2026: Medvedev rimonta Norrie e sorpassa Cobolli nella Race

Prosegue il gran momento di Daniil Medvedev. Il russo, che non sembra volersi fermare dopo il trionfo nell’ATP 250 di Almaty, batte in rimonta Cameron Norrie (n.41 ATP) e accede ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna 2026. 4-6 6-3 7-6(1) il punteggio in favore del moscovita che in 2 ore e 31 minuti di battaglia mette a segno la sesta vittoria consecutiva in stagione, a caccia del quinto titolo del 2026 dopo i successi nei ‘250’ di Brisbane e Hangzhou – oltre al già citato titolo in Kazakhistan – e nel ‘500’ di Dubai.

Un match non semplice per il numero 5 del mondo, in grande spolvero in questo finale di stagione, a meno di un mese dalle Nitto ATP Finals di Torino. Dopo il primo set perso per il break subito in apertura d’incontro, Medvedev restituisce il favore nel secondo e chiude la partita al tie-break di un terzo set da 1 ora e 10 minuti. Nella Race stagionale, con questa vittoria l’ex numero 1 del mondo sale in quinta posizione a 3710 punti, a soli 105 punti dai 3785 necessari per la qualificazione aritmetica. Il russo sorpassa, dunque, Flavio Cobolli (3680) di appena 30 punti. L’azzurro, però, ancora impegnato nel torneo austriaco, avrà la possibilità di effettuare il controsorpasso nel match di secondo turno contro l’amico e connazionale Matteo Berrettini.