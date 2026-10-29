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Binaghi su Sinner e Norman: “Faccio il tifo per Cahill, è insostituibile”

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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The draw ceremony for the Tennis Davis Cup Round of 16 teams, scheduled for November in Bologna, will be attended by Minister of Sport Andrea Abodi, President of the Italian Tennis Federation Angelo Binaghi, Tournament Director Feliciano Lopez, Councillor for Sport for the Municipality of Bologna Roberta Li Calzi and Coordinator of Sports Policies for the Emilia Romagna Region Gianmaria Manghi - Bologna, Italy, September 17, 2025 - photo Corrispondente Bologna
The draw ceremony for the Tennis Davis Cup Round of 16 teams, scheduled for November in Bologna, will be attended by Minister of Sport Andrea Abodi, President of the Italian Tennis Federation Angelo Binaghi, Tournament Director Feliciano Lopez, Councillor for Sport for the Municipality of Bologna Roberta Li Calzi and Coordinator of Sports Policies for the Emilia Romagna Region Gianmaria Manghi - Bologna, Italy, September 17, 2025 - photo Corrispondente Bologna

Il presidente della FITP Angelo Binaghi ha parlato al TG1 del cambio di guida tecnica del numero uno del tennis italiano Jannik Sinner. Il numero uno del mondo (ancora per qualche giorno prima del sorpasso di Alexander Zverev) sembra aver confermato che Darren Cahill, partner di Simone Vagnozzi nel team Jannik, si ritirerà a fine stagione, lasciando libero un posto per la figura del ‘super coach’. Si tratta di un allenatore, tendenzialmente di nome e con esperienza ad alti livelli da giocatore, in grado di immedesimarsi nei panni del campione e aiutarlo a gestire sensazioni, tattiche e giornate di torneo. Questo ruolo non può prescindere dall’allenatore ‘di campo’ vero e proprio, che rimane saldamente Vagnozzi.

Il chiaccherato è Magnus Norman, ex coach di Robin Soderling e soprattutto Stan Wawrinka tra gli altri. L’ex numero due del mondo e finalista al Roland Garros (torneo per lui fruttuoso sia da giocatore che da allenatore) nel 2000, dovrebbe cominciare a lavorare con Sinner da dicembre, anche se a Binaghi piaceva la strada conosciuta: “Io faccio il tifo per Cahill perché secondo me è insostituibile. È bene che affianco a Sinner ci sia sempre un allenatore che è stato un giocatore di buon livello, in questo caso sia Cahill che Norman. In secondo luogo c’è bisogno che sia anche un buono psicologo”. D’altronde, la preparazione di un fuoriclasse richiede multidisciplinarietà: Sinner non è un superuomo come Djokovic o un giocatore di grandissima forza come Nadal, è uno che deve continuare a costruirsi il fisico”.

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