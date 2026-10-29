ATP 500 Vienna 2026, Zverev batte Griekspoor e diventa il nuovo numero 1 del mondo

Alexander Zverev batte Tallon Griekspoor in due set, con il punteggio di 6-4 7-5, e conquista per la prima volta in carriera la vetta del ranking ATP. Il tedesco, grazie al successo e al conseguente accesso ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna, raggiunge un traguardo storico, diventando il nuovo numero 1 del mondo.
Zverev supera un ottimo Griekspoor e si prende lo scettro del tennis mondiale. Dopo 95 settimane consecutive al comando, Jannik Sinner cede la prima posizione al tedesco, vincitore del Roland Garros e degli US Open nel 2026. Zverev sale così a quota 9450 punti, gli stessi dell’altoatesino, ma può festeggiare il sorpasso grazie al maggior numero di punti conquistati nei tornei del Grande Slam.