Da Torino a Todi, il sogno di Mrva è realtà: primo titolo Challenger per lo sparring di Sinner

Dal rischio di non scendere neanche in campo al trionfo finale: la favola di Maxim Mrva agli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup si chiude nel modo migliore. Il talento ceco classe 2007, già vincitore del prestigioso “Les Petit As” nel 2021, ha conquistato il suo primo titolo Challenger 75 superando nettamente l’argentino Nicolas Kicker con un doppio 6-2 davanti al pubblico delle grandi occasioni del Tennis Club Todi 1971.

Dopo un avvio di torneo sofferto contro Basile e due finali perse in passato a Hersonissos, il diciassettenne di Prostejov ha messo in mostra un tennis aggressivo e travolgente. Con questo successo, Mrva fa un balzo in avanti in classifica passando dal n. 309 al n. 218 ATP, avvicinandosi all’obiettivo delle qualificazioni Slam. L’amaro in bocca resta invece a Kicker, sconfitto per la terza volta in finale in terra umbra dopo i KO del 2015 e del 2022.

A margine della premiazione, un emozionato Mrva — che ha dedicato la vittoria al padre scomparso — ha raccontato il suo legame speciale con l’Italia, rafforzato anche dall’esperienza dello scorso novembre come sparring partner di Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals: “Jannik gioca un tennis spaziale ed è una persona fantastica, mi ha dato consigli preziosi. Ora penso solo a dare il massimo per continuare a crescere”.