Tabellone WTA 500 Adelaide 2026: Keys guida il seeding dopo il forfait di Pegula

È stato sorteggiato il tabellone principale del WTA 500 di Adelaide 2026, torneo in programma dal 12 al 17 gennaio sul cemento australiano. Dopo il forfait di Jessica Pegula e Marta Kostyuk a guidare il seeding sarà di fatto la campionessa in carica dell’Australian Open Madison Keys. Nella parte alta presenti le teste di serie Andreeva, Tauson, Shnaider e Navarro; nella parte bassa Alexandrova, Samsonova e Mboko.

IL TABELLONE COMPLETO

PARTE ALTA

(3) Andreeva bye

Badosa – Bouzkova

Joint – Kenin

(WC) Tomljanovic – (5) Tauson

(9) Shnaider – Fernandez

(Q) Cirstea – Yastremska

(Q) Putinseva – (Q) Galfi

(WC) Jones – (8) Navarro

PARTE BASSA

(7) Samsonova – Vondrousova

(WC) Birrell – (LL) Potapova

Kasatkina – (WC) Sakkari

(Q) Cristian – (4) Alexandrova

(8) Mboko – Haddad Maia

Kalinskaya – (Q) Ruse

Ostapenko – (Q) Valentova

(2) Keys bye