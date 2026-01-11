NewsWta

Tabellone WTA 500 Adelaide 2026: Keys guida il seeding dopo il forfait di Pegula

Aug 25, 2025; Flushing, NY, USA; Madison Keys (USA) hits to Renata Zarazua (MEX)(not pictured) on day two of the 2025 U.S. Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-Imagn Images/Sipa USA
È stato sorteggiato il tabellone principale del WTA 500 di Adelaide 2026, torneo in programma dal 12 al 17 gennaio sul cemento australiano. Dopo il forfait di Jessica Pegula e Marta Kostyuk a guidare il seeding sarà di fatto la campionessa in carica dell’Australian Open Madison Keys. Nella parte alta presenti le teste di serie Andreeva, Tauson, Shnaider e Navarro; nella parte bassa Alexandrova, Samsonova e Mboko.

IL TABELLONE COMPLETO

PARTE ALTA

(3) Andreeva bye
Badosa – Bouzkova
Joint – Kenin
(WC) Tomljanovic – (5) Tauson

(9) Shnaider – Fernandez
(Q) Cirstea – Yastremska
(Q) Putinseva – (Q) Galfi
(WC) Jones – (8) Navarro

PARTE BASSA

(7) Samsonova – Vondrousova
(WC) Birrell – (LL) Potapova
Kasatkina – (WC) Sakkari
(Q) Cristian – (4) Alexandrova

(8) Mboko – Haddad Maia
Kalinskaya – (Q) Ruse
Ostapenko – (Q) Valentova
(2) Keys bye

