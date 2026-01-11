Tabellone WTA 500 Adelaide 2026: Keys guida il seeding dopo il forfait di Pegula

È stato sorteggiato il tabellone principale del WTA 500 di Adelaide 2026, torneo in programma dal 12 al 17 gennaio sul cemento australiano. Dopo il forfait di Jessica Pegula e Marta Kostyuk a guidare il seeding sarà di fatto la campionessa in carica dell’Australian Open Madison Keys. Nella parte alta presenti le teste di serie Andreeva, Tauson, Shnaider e Navarro; nella parte bassa Alexandrova, Samsonova e Mboko.
IL TABELLONE COMPLETO
PARTE ALTA
(3) Andreeva bye
Badosa – Bouzkova
Joint – Kenin
(WC) Tomljanovic – (5) Tauson
(9) Shnaider – Fernandez
(Q) Cirstea – Yastremska
(Q) Putinseva – (Q) Galfi
(WC) Jones – (8) Navarro
PARTE BASSA
(7) Samsonova – Vondrousova
(WC) Birrell – (LL) Potapova
Kasatkina – (WC) Sakkari
(Q) Cristian – (4) Alexandrova
(8) Mboko – Haddad Maia
Kalinskaya – (Q) Ruse
Ostapenko – (Q) Valentova
(2) Keys bye