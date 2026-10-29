ATP 500 Basilea 2026, Kym fa saltare il banco: Shelton eliminato al tie-break del terzo set

Jerome Kym firma una grande impresa davanti al pubblico di casa ed elimina Ben Shelton negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Basilea. Lo svizzero supera la testa di serie numero 1 del torneo al termine di una battaglia in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-7(4), 7-6(1), conquistando una vittoria di grande prestigio sul Center Court.

Il padrone di casa parte fortissimo e si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-3, disputando un parziale molto convincente. Kym mette in difficoltà lo statunitense, che fatica a trovare ritmo e continuità, senza riuscire a imporre il proprio gioco. Nel secondo set Shelton prova ad aumentare il ritmo e riesce a trascinare la sfida al tie-break, dove si impone per 7-6(4), rimandando il verdetto al parziale decisivo.

Nel terzo set Kym vola sulle ali dell’entusiasmo e trova il break sul 3-1, dando l’impressione di poter gestire il vantaggio. Shelton, però, non molla e riesce a conquistare quattro game consecutivi, rimettendo in discussione il risultato. Lo svizzero non si disunisce e trascina la partita al tie-break, dove parte fortissimo portandosi subito sul 3-0. Kym amministra il margine con lucidità e chiude con un netto 7-1, completando una splendida impresa davanti al pubblico di casa.

Interessanti anche le statistiche al servizio: 19 per Kym e 17 per Shelton. Lo statunitense, tuttavia, commette ben 6 doppi falli e fatica soprattutto con la seconda di servizio, vincendo il 48% dei punti giocati con questo colpo. A fare la differenza è anche la concretezza nelle occasioni di break: lo svizzero ne sfrutta 4 su 8, mentre Shelton ne riesce a convertire 2 su 5 avute a disposizione.

Per Kym arriva così una delle vittorie più importanti della carriera e il pass per i quarti di finale del torneo di casa.