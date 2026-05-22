Roland Garros 2026, Fonseca: “Infortunio al polso? Sono al 100%, obiettivo ottavi”

“Mi sento molto meglio. Voglio dire, non era nulla di così serio da doversi preoccupare. Semplicemente, ovviamente, ci stavamo concentrando sul Roland Garros e, visto che Parigi si avvicinava, volevamo solo riposare un po’ e puntare al pieno recupero. Mi sto già allenando al 100%, mi sento bene in campo”. Così Joao Fonseca, in conferenza stampa, a due giorni dal via del tabellone principale del Roland Garros 2026. “Ho visto il tabellone e penso che un buon Roland Garros significhi giocare un buon tennis, sentirmi bene in campo e stare bene in campo, cercando di dare il massimo. Che vinca o perda, voglio solo uscire dal campo sapendo di aver dato il massimo, e penso che questa sia la mia mentalità”, prosegue il brasiliano – accreditato della 28esima testa di serie – che fissa l’obiettivo ottavi di finale e oltre: “Ovviamente vorrei arrivare per la prima volta agli ottavi, ai quarti, qualsiasi cosa. Però un passo alla volta, concentrandomi sul primo turno, e spero di riuscire a passarlo”.