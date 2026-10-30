WTA 500 Tokyo 2026: Rybakina si ritira, Fernandez avanza in semifinale

Elena Rybakina si ritira dal WTA 500 Tokyo e guarda alle WTA Finals. La kazaka, numero uno del mondo e prima testa di serie del Pan Pacific Open, ha rinunciato al quarto di finale contro Leylah Fernandez per un problema al collo. La canadese accede così alle semifinali senza scendere in campo. Rybakina si è comunque presentata sul terreno di gioco per comunicare la decisione al pubblico e firmare autografi, spiegando di convivere da alcuni giorni con un fastidio che le impedisce di esprimersi al meglio. La priorità diventa adesso recuperare in vista dell’appuntamento conclusivo della stagione, in programma a novembre a Indian Wells.

Ritiro con le Finals Già al sicuro

Lo stop arriva all’indomani di un traguardo storico: grazie al successo per 6-2 6-3 sulla connazionale Yulia Putintseva negli ottavi, la kazaka si è assicurata per la prima volta la certezza matematica di chiudere l’anno in vetta alla classifica mondiale. Nessuna avversaria potrà quindi scavalcarla, qualunque sia l’esito delle Finals. Un riconoscimento che corona una stagione impreziosita dai titoli agli Australian Open e agli Us Open. Tokyo si conclude dunque con una rinuncia, ma anche con un obiettivo già raggiunto. Ora Rybakina potrà concentrarsi sul recupero e sulla preparazione dell’ultimo grande torneo dell’anno, al quale si presenterà con il primato di fine stagione già al sicuro.