Tabellone Masters 1000 Parigi 2026: tutti gli accoppiamenti

Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Parigi 2026, saranno Alexander Zverev e Carlos Alcaraz a guidare il seeding. Cinque gli italiani presenti in tabellone: Flavio Cobolli (5), Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Da confermare la presenza di Cobolli, alle prese con il risentimento muscolare rimediato durante l’ATP 500 di Vienna. Il romano potrà beneficiare di qualche giorno di riposo in più: in qualità di testa di serie riceverà un bye al primo turno. Di seguito il tabellone completo del Masters 1000 di Parigi 2026.
Parte alta
[1] Zverev – Bye
Musetti – Hurkacz
Van Assche – Navone
Tsitsipas – [15] Tien
[10] Djokovic – Vacherot
Darderi – Q
Rublev – Etcheverry
Bye – [8] De Minaur
[3] Shelton – Bye
Norrie – Arnaldi
Q – Q
Rinderknech – [16] Cerundolo
[12] Paul – Rune
Merida – Blockx
Halys – Fery
Bye – [7] Tiafoe
Parte bassa
Cobolli – Bye
Q – Gauthier (WC)
Ruud – Q
Tabilo – [9] Jodar
[13] Davidovich Fokina – Kouame (WC)
Shapovalov – Khachanov
Buse – Bergs
Bye – [4] Medvedev
[6] Fils – Bye
Jacquet (WC) – Q
Q – Droguet (WC)
Q – [11] Fritz
[14] Nakashima – Berrettini
Humbert – Van de Zandschulp
Michelsen – Lehecka
Bye – [2] Alcaraz