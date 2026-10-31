Montepremi Wta Chennai, Hong Kong 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 250 di Chennai 2026 e del WTA 250 di Hong Kong 2026. Mentre le top players si dirigono in California in vista delle Finals, ci sono ancora due appuntamenti per chiudere il calendario del circuito maggiore. Punti importanti da assegnare e Lucrezia Stefanini che volerà in India per provare a conquistarli. La toscana non è lontana dalle top-100 e punta a cercare l’accesso diretto al main draw del prossimo Australian Open. Il prize money complessivo del WTA 250 di Chennai e del WTA 250 di Hong Kong corrisponde a $1,206,446.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

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MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 CHENNAI 2026

PRIMO TURNO – $3,205 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $4,600 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $7,025 (54 punti)

SEMIFINALE – $12,331 (98 punti)

FINALE – $22,125 (163 punti)

VINCITRICE – $37,390 (250 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 HONG KONG 2026

PRIMO TURNO – $3,065 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $4,285 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $7,025 (54 punti)

SEMIFINALE – $12,331 (98 punti)

FINALE – $22,125 (163 punti)

VINCITRICE – $37,390 (250 punti)