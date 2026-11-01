Niente doppio per Berrettini e Cobolli al Masters 1000 di Parigi

Il doppio formato da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli sarebbe stato bellissimo e romantico vista l’eterna amicizia tra i due, e prima o poi, probabilmente, succederà, ma non al Masters 1000 di Parigi 2026. Le condizioni fisiche del ‘fratello minore’ della squadra sono da gestire meticolosamente specialmente dopo il problema accusato agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna proprio contro il ‘maggiore’. Sul punteggio di 5-2 del primo set il dolore alla gamba sinistra ha preoccupato Flavio al punto di indurlo a uno sfogo emotivo non indifferente, a testimonianza della pressione dovuta, almeno a livello tennistico, alla qualificazione alle ATP Finals.