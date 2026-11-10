Laver Cup: Alcaraz e Zverev presenti anche nel 2027

A pochi giorni dall’inizio delle ATP Finals 2026 (15-22 novembre), la Laver Cup ha annunciato, tramite i propri profili social, la presenza di Alexander Zverev e Carlos Alcaraz anche per il 2027. Il tedesco e lo spagnolo, pronti a scendere in campo a Torino per il torneo di fine stagione, torneranno a vestire la maglia del Team Europe dopo il trionfo di quest’anno per 13-5 ai danni del Team World. Il prossimo anno la competizione, creata dal 20 volte campione Slam Roger Federer per onorare la leggenda di Rod Laver, si giocherà per la prima volta a Los Angeles dopo il successo riscosso a Londra lo scorso settembre.

In attesa di scoprire chi saranno gli altri tennisti che parteciperanno al torneo d’esibizione, la presenza del numero 1 e 3 del mondo, rispettivamente all’ottava e quarta apparizione, assicura, a distanza di quasi un anno, un alto grado di spettacolo per uno degli eventi più attesi dai fan in giro per il mondo.

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