Gaudenzi sul calendario ATP: “Difficile mettere d’accordo tutti i giocatori”

Il presidente ATP Andrea Gaudenzi è intervenuto ai microfoni del podcast Served, gestito dall’ex numero 1 del mondo Andy Roddick, per parlare del calendario, uno degli argomenti più importanti degli ultimi anni per quanto riguarda il circuito. Dopo aver annunciato lo scorso ottobre le riforme per il 2028 relative a montepremi, ranking e calendario, l’italiano è tornato su quest’ultimo, sottolineando la difficoltà nel creare una programmazione equa e meno fitta di quella attuale.

“Il tennis è uno sport molto difficile da organizzare in termini di calendario perché funziona a eliminazione diretta – ha spiegato Gaudenzi -. Un giocatore può giocare una o sette partite e stare in una determinata città per un giorno o due settimane. Quindi quando guardi un calendario ti sembra fitto, ma in realtà è formato da altri quattro calendari. Questo perché se sei Sinner o Alcaraz e arrivi sempre in fondo nei tornei, probabilmente hai bisogno di giocare solo gli Slam, i Masters 1000 e le Finals. Ma chi non è come loro deve giocare altri tornei” ha proseguito l’ex tennista azzurro, che ha evidenziato come il 75% dei giocatori perda al secondo turno ogni settimana.

Capitolo off-season

“Per questo fare un calendario perfetto, che vada bene a tutti, è complicatissimo. In fin dei conti, i giocatori sono atleti indipendenti e devono scegliere la loro programmazione, quindi non abbiamo alcun potere sulle loro scelte”. Il presidente ATP ha concluso schierandosi anche dalla parte dei giocatori, vittime di questa difficoltà di organizzazione. “Su una cosa sono d’accordo con loro: la durata della off-season. La pausa dalle Finals all’inizio della stagione seguente è troppo breve. Avrebbero bisogno di circa 8 settimane per recuperare del tutto e ripartire. È una situazione complessa perché non controlliamo le date degli Slam e della Coppa Davis”.